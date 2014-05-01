انفراجه فى أزمة “بلاتنيوم” والعمال يلتقون قائد الجيش الثالث

قال علي أمين المتحدث الاعلامي باسم جبهة الأنقاذ بالسويس أن أزمة عمال بلاتنيوم بميناء السخنة تشهد اليوم انفراجة كبيرة وقد ينتهي الأضراب ويعود العمل للميناء خلال الساعات القادمة ، موضحا أن ممثلي العمال التقوا اليوم قائد الجيش الثالث لحل الازمة بشكل ودي.

اضاف أمين أن اعضاء الجبهة والقوي السياسية لعبوا دور كبير أمس مع العمال لانهاء الأزمة وتم الاتفاق على عمل عقود للعمال مع الشركة الجديدة مثل عقودهم القديمة مع هيئة الموانئ .

من جانبهم لم يعلن العمال حتي الأن عن وجود اى مقترحات جديدة لتعديل عقودهم وتحقيق مطالبهم بشكل رسمي وهو ما يترتب عليه أنهاء الأزمة والاضراب وعودة العمل للميناء مرة أخري.