بالصور .. ضبط 100 كيلو بانجو مع عامل بشركة المحطات المائية بأسوان‎

تمكنت مباحث قسم أول أسوان من ضبط محمد محمود جمعه -26 سنة- عامل خدمات بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومقيم بقرية أبو الريش وبحوزته 21 لفافة كبيرة بداخلها نبات البانجو وزنت حوالى 100 كيلو.

كانت معلومات وردت للرائد محمد المغربى رئيس مباحث قسم اول أسوان بقيام المتهم بالاتجار فى المخدرات ، وبعد التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة تمكنت حملة شارك فيها النقباء احمد كشك ومحمود الباجا واحمد عرابى من ضبط المتهم فى منطقة المحمودية داخل سيارة بيجو ص.و.ج وبحوزته 21 لفافة بانجو.

تم تحريز المضبوطات ، وتحرر المحضر رقم 3456 جنايات قسم اول ، وجارى عرض المتهم على النيابة .