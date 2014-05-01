الأهلي: قبلنا استقالة يوسف وجهازه … ويوسف: تفاجأت بقرار إقالتي

أصدر مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محمود طاهر بياناً عقب الاجتماع الذى جرى ظهر اليوم ، وقال النادي أن تقرر قبول الاستقالة المقدمة من كلاً من الكابتن هادى خشبه مدير قطاع الكرة و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة و محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم .

ووجه المجلس الشكر لهم عما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية ، كما قرر المجلس تعيين الكابتن علاء عبد الصادق مشرفاً عاماً على الكرة والكابتن فتحى مبروك مديراً فنياً لحين التعاقد مع مدير فنى جديد واستمرار الجهاز المعاون والأجهزة الإدارية والطبية فى مواقعها .

ومن جانبه قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي إنه حزين لإقالته من منصبه ولم يكن يتوقعها خاصة أن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولتى الدوري العام والكونفدرالية ولديه مباريات مهمة في هذا التوقيت، وأضاف يوسف أنه ابن من أبناء النادي الأهلي ويخدم الأهلي من أي مكان بعيد عن تولي أي منصب داخل النادي.