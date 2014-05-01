أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأهلي: قبلنا استقالة يوسف وجهازه … ويوسف: تفاجأت بقرار إقالتي

Google+ Print
الأهلي: قبلنا استقالة يوسف وجهازه … ويوسف: تفاجأت بقرار إقالتي الأهلي: قبلنا استقالة يوسف وجهازه … ويوسف: تفاجأت بقرار إقالتي

أصدر مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محمود طاهر بياناً عقب الاجتماع الذى جرى ظهر اليوم ، وقال النادي أن تقرر  قبول الاستقالة المقدمة من كلاً من الكابتن هادى خشبه مدير قطاع الكرة و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة و محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم .

ووجه المجلس الشكر لهم عما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية ،  كما قرر المجلس تعيين الكابتن علاء عبد الصادق مشرفاً عاماً على الكرة والكابتن فتحى مبروك مديراً فنياً لحين التعاقد مع مدير فنى جديد واستمرار الجهاز المعاون والأجهزة الإدارية والطبية فى مواقعها .

ومن جانبه قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي إنه حزين لإقالته من منصبه ولم يكن يتوقعها خاصة أن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولتى الدوري العام والكونفدرالية ولديه مباريات مهمة في هذا التوقيت، وأضاف يوسف  أنه ابن من أبناء النادي الأهلي ويخدم الأهلي من أي مكان بعيد عن تولي أي منصب داخل النادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا