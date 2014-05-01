نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر الإمارات لإنقاذ البصر

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لإنقاذ البصر «سايت سيفرز» التي ترأسها الأميرة ألكسندرة لإنقاذ ملايين البشر من العمى.

وأكد أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبتوجيهات ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعمل على تطوير نظام رعاية صحي ممتاز، يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وقال معاليه إنه شخصياً يساند ما تقوم به هذه المنظمة العظيمة من جهود مضنية لتشجيع الدول والأفراد والمجتمعات الإنسانية، للمشاركة بقوة في مكافحة العمى ونتائجه، وكذلك التزامها الشديد بمساعدة بني البشر.

جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها أمس في فندق قصر الإمارات مؤتمر الإمارات لإنقاذ البصر، بحضور الأميرة ألكسندرة، وجون ميجور، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، رئيس أمانة اليوبيل الماسي لملكة المملكة المتحدة.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن المنظمة ساعدت عام 2012م على حماية 93 مليون شخص ضد الأمراض الاستوائية المهملة، وأنها استخدمت جزءاً من أموالها لتدريب 222 ألف متطوع في مجال مكافحة العمى حول العالم، مشيراً إلى أن المتطوعين أصبحوا عنصراً مهماً في حل الكثير من قضايا المجتمعات البشرية.

وأوضح أن العمى مشكلة عالمية، وأن الأطباء الإماراتيين يتعاونون مع نظرائهم حول العالم في مجال صحة العيون، ويضعون في أولوياتهم معرفة أسباب أثر مرض السكري عليها، مشيراً إلى أن اعتلال الشبكية بسبب السكري يقف وراء إصابة مليونين من البشر بالعمى من اصل 39 مليون أعمى حول العالم. استقبال

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بقصره بعد ظهر أمس، الأميرة ألكسندرة، رئيسة المنظمة الدولية لإنقاذ البصر «سايت سيفرز»، وجون ميجر، رئيس الوزراء البريطاني السابق، رئيس أمانة اليوبيل الماسي للملكة أليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، والمشاركين في مؤتمر الإمارات لإنقاذ البصر الذي افتتحه معاليه أمس في فندق قصر الإمارات.