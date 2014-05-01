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نجل جمال عبد الناصر يصل ضريح والده لمشاركة العمال الاحتفالات بعيدهم

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نجل جمال عبد الناصر يصل ضريح والده لمشاركة العمال الاحتفالات بعيدهم نجل جمال عبد الناصر يصل ضريح والده لمشاركة العمال الاحتفالات بعيدهم

وصل منذ قليل، المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لضريح والده، لمشاركة العمال عيدهم، وقام بقراءة الفاتحة، بمشاركة الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية.

وقال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، فى تصريحات صحفية: "اليوم عيد العمال ولن أتحدث عن أى مرشح رئاسى"، لكنى ضد قرار رئيس الجمهورية بتحصين العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين، لأن الثورة قامت من أجل القضاء على أخطاء الماضى وليس لخصخصتها.

ووجه عبد الناصر، حديثة للعمال قائلًا: "لا مكان لتحالف السلطة ورأس المال فى المستقبل"، وردد العمال قائلين: الشعب والجيش إيد واحدة، عبد الناصر قالها زمان لا للفلول والإخوان، العمال والجيش إيد واحدة، عبد الناصر قالها زمان المصانع للعمال".

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