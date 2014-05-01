محافظة الجيزة: تحرير ألف مخالفة لسيارات.. ومصادرة 25 توك توك

قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، بحملة مكبرة لمواجهة وسائل المواصلات المخالفة منها التوك توك والموتوسيكلات والسيارات، استمرت 3 أيام.

وحسب بيان صدر عن المحافظة اليوم الخميس، فمن المقرر استمرارها لعدة أيام مقبلة بمناطق شارع العريش وترعة الزمر وطريق المنصورية وميدان الرماية، فيما أسفرت الحملة عن ضبط 25 توك توك غير مرخص ويقودها صبية وتم التحفظ عليها ومصادرتها بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وتحرير 1000 مخالفة لسيارات نتيجة وقوفها فى أماكن غير مخصصة.

ووفقاً للتقرير الذى تلقاه الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة من اللواء مصطفى درويش مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة فقد تم سحب 100 رخصة قيادة متنوعة ورفع 3 موتوسيكلات لا تحمل لوحات معدنية.

وأكد المحافظ استمرار مواجهة المحافظة لظاهرة قيادة الصبية للتوك توك لحماية المواطنين وتفعيل قرار المحافظة بحظر قيادة الصبية للتوك توك وقال اللواء أحمد عبد اللطيف وكيل إدارة مرور الجيزة لقطاع غرب أن الحملة استهدفت رفع التوك توك والموتوسيكلات الموجودة بشارعى العريش وترعة الزمر والعديد من المناطق الأخرى.

وأكد عبد الرحمن، أن الحملة بدأت منذ 3 أيام ومستمرة حتى يتم رفع أكبر قدر من المخالفات وخاصةً التوك توك والدراجات البخارية والتى أصبحت من أكثر الوسائل التى تستخدم فى الأعمال الإجرامية إلى جانب أن غالبية سائقى التوك توك لا يتعدى الـ18 عاما وليس لديهم أى وعى بالقواعد المرورية مما يتسبب فى إحداث فوضى مرورية ببعض الشوارع وهى ظاهرة يجب الوقوف أمامها بحزم.

وأضاف عبد الرحمن أن الحملات هدفها إخلاء الشوارع الرئيسية بالجيزة من أى معوقات تعرقل سير المرور، وتسبب تكدس للسيارات خاصة من سائقى "التوك توك" الذين يغلقون الشوارع بوقوفهم الخاطئ داخل حرم الطرق الرئيسية.

وتابع: "الحملات استمرت فى الفترتين الصباحية والمسائية وسوف تستهدف الحملات جميع مناطق الجيزة وشارك فى الحملة العقيد حازم نصار والنقيب تامر إبراهيم وإدارة شرطة المرافق بالمحافظة.