وزارة البيئة تواصل حملاتها بإغلاق 6 مصانع بالإسكندرية

واصلت وزارة الدولة لشئون البيئة ووحدة التفتيش البيئى بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملات التفتيش على المنشآت الصناعية المخالفة للبيئة والصرف الصناعى ووحدات معالجة الصرف، حيث شنت صباح اليوم حملة بالإسكندرية، لاستهداف المصانع التى تنتج الأعلاف والمخصبات والأسمدة الحيوانية، بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، غرب المحافظة.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد أبو السعود الأمين العام لجهاز شئون البيئة، أن الحملة أسفرت الحملة عن إغلاق "6" مصانع بالأمس لإثبات الغش فى مجال العلف الحيوانى، بعد ضبط مجموعة من المخالفات للشركة الوطنية للأسمدة والكيماويات، لقيامها بتصنيع المخصبات الزراعية دون ترخيص، ودون تسجيل الأعلاف والمخصبات، كما تم التفتيش على مصنع الإسكندرية لإنتاج البروتين الحيوانى، لعدم وجود ترخيص بالتصنيع، وبيع المنتجات المغشوشة.

من جهتها قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن هناك لجنة مشكلة من الوزارة والوزارات المعنية لمتابعة ملف الصرف الصناعى على النيل لحصر المصانع التى تهدد النيل، والتفتيش عليها خلال الفترة المقبلة لتحدد حجم صرفها، وما إذا كانت تطبق خططًا محددة لمعالجة هذا الصرف، محذرة من أنه فى حالة مخالفتها سيتم فرض غرامات عليها، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضدها، وإعطاء مهلة لتوفيق أوضاعها، ثم المتابعة، والتأكد من تنفيذ معالجة المشكلة.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة رتبت أولوياتها فى التعامل مع المشكلات البيئية، بحيث يأتى ملف القمامة على رأس الأولويات، يليه المصانع التى تلوث النيل خاصة مصانع الأسمنت، ثم مشكلة الطاقة، وشددت على ضرورة تحويل حافلات النقل العام للعمل بالغاز، وإحلال القديمة التى تصدر انبعاثات كربونية بغزارة بأخرى تعمل بالغاز.

وفى سياق متصل، قال الدكتور جمال الصعيدى رئيس فرع جهاز شئون البيئة بمنطقة وسط الدلتا، إن الوزارة تقوم حاليًا بإجراء مسح شامل لكل مصانع الصرف الصناعى بالغربية والمنوفية وكفر الشيخ التى تصب فى الموارد المائية ومصرف "كتشنر"، للتأكد من وجود محطات معالجة بها أم لا.

وأضاف: "تم تشكيل 3 لجان يومياً من الباحثين بالفرع للتفتيش على المنشآت الصناعية بمدينة السادات والتى تقوم بالصرف على شبكة الصرف الصحى بالمدينة، حيث تتكون كل لجنة من 2 "مفتش بيئى"، وكيميائى من المعمل، وكل لجنة ستقوم بالتفتيش وأخذ عينة من السيل النهائى للصرف الصناعى لـ3 منشآت يوميا، بحيث يكون إجمالى عدد المنشآت التى تم التفتيش عليها وأخذ عينات منها 108 منشآت خلال أسبوعين.

وأوضح فى تصريحات خاصة لليوم السابع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الملوثة، والتى ليس لديها خطة توفيق أوضاع بيئية وكذلك متابعة خطط توفيق الأوضاع للمنشآت الجادة فى توفيق أوضاعها البيئية، كما شدد على أنه ستتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزم منها بخطط توفيق الأوضاع والاشتراطات والمعايير البيئية.