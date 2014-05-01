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"للنساء فقط" يشيد بإنشاء"اليوم السابع" "حضانة" لأبناء عاملات المؤسسة

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"للنساء فقط" يشيد بإنشاء"اليوم السابع" "حضانة" لأبناء عاملات المؤسسة "للنساء فقط" يشيد بإنشاء"اليوم السابع" "حضانة" لأبناء عاملات المؤسسة

أشادت الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج"للنساء فقط"، الذى يذاع على فضائية"التحرير"، اليوم الخميس، بخطوة إنشاء "اليوم السابع"، "حضانة" فى المقر الجديد الخاص بالجريدة للعاملات بالمؤسسة.

وأضاف "مصطفى" فى تصريحات خاصة، اليوم الخميس، أن "إنشاء الحضانة"، جاء من منطلق المصلحة العامة وحتى لا تشعر الأمهات العاملات داخل المؤسسة بالقلق على أبنائهن وتهيئة الجو المناسب للعمل، وتقديرًا منها لمشاركة المرأة وتحفيزها على العمل فى مناخ مناسب.

وطالبت "مصطفى" من أصحاب المؤسسات السير على نهج "اليوم السابع" بإنشاء دور رعاية لأبناء العاملين بالمؤسسة لتهيئة المناخ المناسب لجو العمل.

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