نصائح من جُمانة أبو فاضل لتصميم المسبح الداخلي

ليس بالضرورة أن يتوسّط حوض السباحة حديقة المنزل، بل يمكن أن تُخصّص له مساحة مغلقة، تتوفّر فيها جميع المعطيات الهندسية المطلوبة.ولإضفاء المزيد من الجماليّة على الديكور، يمكنك اللجوء إلى تصميم بركة مياه توضع في أيّ غرفة من شقتك.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تقدّم لك بعض النصائح التي تساعدك في تصميم غرفة تحوي حوض السباحة، وأخرى تزيّنينها ببركة المياه.

1- لحوض السباحة في المساحات الفسيحة المغلقة:

- خصّصي مساحة حوله، لتضعي فيها الكراسي الطويلة التي تتمدّدين عليها، بعد السباحة.

- راعي البساطة والعصرية عند توزيع المفروشات، على أن تطغى عليها الألوان الفاتحة التي توحي بالحيوية وبأجواء البحر، كالأزرق والأبيض والرمادي. وابتعدي عن وضع الأرائك وقطع الأثاث التي ليس لها استعمال.

- احرصي على توفير مساحة مخصّصة للدش، تجاورها غرفة لتبديل الملابس.

- استعملي البلاط لتغطية الأرضيّة أو الجئي إلى استخدام خشب "التيك" الذي يتحمّل الرطوبة والماء.

- زيّني الأسقف الزجاجية التي تسمح بإدخال النور الطبيعي، إذا توفّرت، بالرسومات المشغولة بدقة.

- زيّني الجدران يدوياً بنقوشات توحي بمناظر طبيعية.

- وزّعي الإنارة بكثرة لأنها تضفي طابعاً خاصّاً على الغرفة، خصوصاً عند المساء. يُمكنك تثبيت وحدات الإضاءة في الأرض أو على الجدران أو في الزوايا المختلفة.

2- لبركة المياه وظيفة جماليّة:

- انتبهي إلى أن تكون قليلة العمق، أي ما بين 25 و30 سنتيمتراً، وأن تكون موجودة في المساحات العصرية الفسيحة.

- حقّقي التناقض في عناصر الديكور، إذ يمكنك وضعها في غرفة تحوي مدفأة، فيكون التضاد بين الماء والنار، ممّا يضفي جمالاً على التصميم.

- ضعيها عند مدخل البيت كي يتوسّطها جسر معلّق مصمّم من الخشب أو البلاط.

- احرصي على استعمال عدد محصور من المفروشات في الغرفة التي توجد فيها، واتركي المساحة حولها فارغة.

- وزّعي الإنارة المخفيّة في السقف، وثبتي وحدات الإضاءة في الزوايا.

- زيّني محيطها بالنباتات المخصّصة للمساحات العصرية، كـ "الأوركايد" والصبّار.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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