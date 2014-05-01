8 علاجات منزليّة مجربّة لآلامك

تقضي هذه العلاجات المنزلية على الآلام بيسر، وهي مبنية على تجارب أو دراسات بحثية، يمكن اللجوء إليها لدى شعورك بالأعراض التالية:

1- قلم الرصاص لعلاج الصداع

عندما تشعرين بالتوتر أو القلق، فإنك تضغطين لاشعورياً على فكك وأسنانك، ما يسبّب جهداً على العضلات التي تربط بين الفكين والصدغين، يؤدي إلى صداع سببه التوتر.أمّا الحل فهو أن تضعي قلم رصاص بين أسنانك بدون أن تقومي بعضه، فبمجرد قيامك بذلك سترتخي عضلات الفك، مما سيمنع الألم!

2- اللبن (الروب) لعلاج رائحة الفم الكريهة

تشير البحوث الأولية إلى أن البكتيريا الحية في اللبن "تقمع" مستويات البكتيريا المسببة للرائحة السيئة للفم، فالبكتيريا المفيدة في اللبن تزاحم "السيئة" المسببة للرائحة وتنتج بيئة غير صحية لها.

3- غسول الفم لعلاج البثور

ان معطّر النفس الكلاسيكي هو مطهّر قوي يمكنه القضاء على البثور أيضاً .ولهذه الغاية، بلّلي كرة قطنية بالغسول وربتي على البثور 3 مرات في اليوم حتى تجف المنطقة.

4- عرق السوس لعلاج مسامير القدم

يحتوي عرق السوس على هرمون "الاستروجين" على غرار المستحضرات التي تنعّم البشرة حول مسامير القدم.اصنعي عجينة عرق السوس في المنزل عبر الطريقة التالية: اطحني القليل من عرق السوس، وامزجيه مع نصف ملعقة صغيرة من "الفازلين"، وادعكي بواسطة هذا الخليط المناطق القاسية من قدميك.

5- كرة المضرب (التنس) لعلاج ألم القدمين

للحصول على تدليك سهل ومجاني، يمدّد عضلاتك ويريحها، اخلعي حذائك، وضعي قدمك على كرة المضرب، أو كرة الغولف، لدقيقة أو اثنتين. ولتبريد خفقان القدم، ضعيها على زجاجة من المياه المجمدة، ودحرجيها.

6- السكر لعلاج الحازوقة

إن ابتلاع ملعقة صغيرة من السكر، على أن تكون جافة، يمكن أن يوقف الحازوقة في دقائق!ويُعتقد أيضا أن السكر يخفّف ألم العضلات العصبي الذي من شأنه أن يسبّب انقباض عضلات الحجاب الحاجز، في حال غير ذلك.

7- التفاح للحصول على أسنان أكثر بياضاً

تعتبر الفاكهة والخضروات المقرمشة بمثابة فرشاة الأسنان عند مضغ القليل منها، كما تقوم بالتطهير الطبيعي الذي يعمل على ازالة بقع مينا الأسنان.ويحتوي التفاح، على وجه الخصوص، على "حامض الماليك" اللطيف الذي يساعد أيضاً على ازالة البقع.

8- الشريط اللاصق لعلاج الثآليل

ان تغطية الثآليل بالشريط اللاصق أفضل من تجميدها حسب دراسة، فالشريط اللاصق يقضي عليها بنسبة 85٪ بعد شهرين، مقارنة مع 60٪ مع طريقة التجميد.

لاستخدام الشريط اللاصق بأمان، قومي بتنظيف المنطقة. ثم اقطعي قطعة من الشريط اللاصق، بحيث يكون حجمها أكبر قليلا من الثؤلول. ضعيها على الموقع وافركيه في مكانه. بدّلي الشريط كل 3 أيام وأزيلي الجلد الميت بحجر الخفّاف أو مبرد قدمين. كرّري هذه العملية حتى يختفي الثؤلول، علماً أن المواد الكيميائية في الشريط ستخنقه وتقتله.

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