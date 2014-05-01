هنية يبحث مع رئيس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك المصالحة وأوضاع الضفة

بحث رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية مع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك وهو أيضا قيادي بارز في حماس اتفاق المصالحة الأخير وأوضاع الضفة الغربية المحتلة.

> وذكرت وكالة “الرأي” الحكومية في غزة أن هنية ودويك أكدا خلال اتصال هاتفي ظهر اليوم ضرورة الالتزام الوطني والأمين للاتفاق والعزم على تذليل العقبات لجني ثمرة المصالحة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الداخلية.

> واستعرض الطرفان أوضاع الضفة الغربية المحتلة، وخاصة ملف الحريات، مشددين على ضرورة إيجاد أجواء مواتية للمصالحة.

> وعبر هنية ودويك عن خشيتهما من الانتقائية في تطبيق بنود المصالحة.مؤكدين ضرورة تفعيل المجلس التشريعي والمواءمة بين حماية التوافق وبين صلاحيات المجلس المنصوص عليها.

> ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية مكلف من الرئيس عباس يوم 23 أبريل الماضي اتفاقا مع حركة حماس في منزل رئيس حكومتها إسماعيل هنية بمخيم الشاطىء غرب غزة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق وطني في غضون 5 أسابيع.

> ونص الاتفاق أيضا على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وخول عباس بتحديد موعد الانتخابات، بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة التوافق على الأقل.كما نص على تطبيق ما تم الاتفاق عليه بتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني والقيام بمهامه.