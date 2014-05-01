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أحمد أبو هشيمة يهنئ عمال مصر فى الاحتفال بعيدهم

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أحمد أبو هشيمة يهنئ عمال مصر فى الاحتفال بعيدهم أحمد أبو هشيمة يهنئ عمال مصر فى الاحتفال بعيدهم

هنأ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عمال بمناسبة احتفالهم بعيد العمال، قائلا "أتقدم بخالص التقدير والإجلال لكل عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال".

وتابع أبو هشيمة فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا "أخص بالتهنئة جميع العاملين فى مجموعة شركات "حديد المصريين" وجميع العمال فى مصنع بورسعيد ومصنع الإسكندرية، لكم منى كل الشكر والتقدير، فأنتم الثروة الحقيقة للمجموعة، والتى نسعى دائما على تنميتها".

وأضاف قائلا: "أعاد الله مثل هذه الأيام على مصرنا الغالية، وقوتنا العاملة العظيمة بكل الرخاء، وبمزيد من التقدم والإنتاج والاستقرار".

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