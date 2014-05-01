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بالفيديو.. أول حوار مع مدرس علم النفس صاحب منهج “التعليم بالرقص”

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بالفيديو.. أول حوار مع مدرس علم النفس صاحب منهج “التعليم بالرقص” بالفيديو.. أول حوار مع مدرس علم النفس صاحب منهج “التعليم بالرقص”

انفردت كاميرا “7″ قناة اليوم السابع المصورة، بأول لقاء مع عمر حامد، مدرس مادة علم النفس الذى يقوم بتدريس المنهج للطالبات داخل إحدى القاعات بطريقة غير تقليدية باستخدام الموسيقى والأغانى الشعبية والطبل والرقص، بهدف تحفيزهن على فهم المقرر الدراسى وإدخال البهجة.

قال مدرس علم النفس عمر حامد، إن الغناء والرقص أثناء شرحه مادتى علم النفس والفلسفة، يعمل على إيجاز الوقت والفهم لدى الطلاب، لافتا إلى أنه تعلم بتلك الطريقة أثناء دراسته الثانوية والجامعية.

وتابع حامد، قائلا: «طريقتى الجديدة حببت الطلبة فى الدراسة، وكمان أخواتهم الطلبات والطلاب الصغيرين اللى عندهم 5 و9 سنين، بخليهم يغنوا علم نفس وفلسفة وعلم اجتماع».

ورد حامد، على مهاجمته على طريقته، قائلا: «أنا ميهمنيش غير خروج المنتج الجيد من عندى، وبشوف فرحة أولياء الأمور والطلاب أيام النتيجة».

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