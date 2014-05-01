آخر ما صرح به تامر حسني على الانفصال

منذ قليل كتب تامر حسني على صفحته حول قصة طلاقه من بسمة، والشائعات التي تتداولتها وسائل الإعلام حيث قال:

توضيح هام: في حقيقة الأمر تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة التي اقتربت من الانفصال، ولكن لم يتم طلاق رسمي، وفي نهاية الأمر بسمة أم طفلتي وسواء انفصلنا أم لا، فأنا أحترمها كل الاحترام وسأظل أحترمها مهما كان، ولن أقبل نهائياً التجريح بها أو الافتراء عليها بالإشاعات السخيفة، وأرجوكم كفاية كلام في الموضوع ده، دي حياتي وحياتها الشخصية، والأصلح لينا ربنا هيختاره.