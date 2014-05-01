سندويشات البرغر

المقادير:

-500غرام من لحم البقر المفروم

-ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح

-ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

-ربع ملعقة صغيرة من القرفة

-حبتان كبيرتان من البندورة المقطعة إلى شرائح

- 4 أوراق من الخس

-4 ملاعق كبيرة من "المايونيز"

-4 ملاعق كبيرة من "الكاتشاب"

- 4حبات من خبز "البرغر"

طريقة التحضير :

1 -يضاف إلى قدر، كلّ من:اللحم والملح والبهارات المشكلة والقرفة، مع تقيلب اللحم بأطراف الأصابع والضغط قليلاً، ليصبح ليناً جدا ويتجانس مع بعضه.

2- يشكّل اللحم على هيئة أقراص، باستعمال أداة تشكيل "البرغر"، أو اليد.

3 -يحفظ "البرغر" في البراد لـ20 دقيقة، ليتماسك اللحم.

4- تسخن الشواية، تمسح بالقليل من زيت الذرة، ثم توضع أقراص "البرغر" على الشواية لبضع دقائق، ثم تقلب على الجانب الآخر لبضع دقائق، إلى أن تنضج تماماً.

5- طريقة التقديم:على شريحة الخبز، يضاف "المايونيز"، فـ "البرغر" والبندورة والخس، وأخيراً "الكاتشاب".ويقدّم "البرغر" مباشرةً.

أفكار من منال:

_ يمكن وضع شرائح من الجبن على سطح "البرغر" في أثناء الشي، وذلك بعد قلبه على الجانب الثاني.

_ اشوي "البرغر"، ودعي طفلك يجهز "الساندويش" بنفسه.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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