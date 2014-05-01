أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

سندويشات البرغر

Google+ Print
سندويشات البرغر سندويشات البرغر

المقادير:
-500غرام من لحم البقر المفروم
-ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح
-ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
-ربع ملعقة صغيرة من القرفة
-حبتان كبيرتان من البندورة المقطعة إلى شرائح
- 4 أوراق من الخس
-4 ملاعق كبيرة من "المايونيز"
-4 ملاعق كبيرة من "الكاتشاب"
- 4حبات من خبز "البرغر"

طريقة التحضير :
1 -يضاف إلى قدر، كلّ من:اللحم والملح والبهارات المشكلة والقرفة، مع تقيلب اللحم بأطراف الأصابع والضغط قليلاً، ليصبح ليناً جدا ويتجانس مع بعضه.
2- يشكّل اللحم على هيئة أقراص، باستعمال أداة تشكيل "البرغر"، أو اليد.
3 -يحفظ "البرغر" في البراد لـ20 دقيقة، ليتماسك اللحم.
4- تسخن الشواية، تمسح بالقليل من زيت الذرة، ثم توضع أقراص "البرغر" على الشواية لبضع دقائق، ثم تقلب على الجانب الآخر لبضع دقائق، إلى أن تنضج تماماً.
5- طريقة التقديم:على شريحة الخبز، يضاف "المايونيز"، فـ "البرغر" والبندورة والخس، وأخيراً "الكاتشاب".ويقدّم "البرغر" مباشرةً.

أفكار من منال:
_ يمكن وضع شرائح من الجبن على سطح "البرغر" في أثناء الشي، وذلك بعد قلبه على الجانب الثاني.
_ اشوي "البرغر"، ودعي طفلك يجهز "الساندويش" بنفسه.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي