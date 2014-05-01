سندويشات البرغر

المقادير:
-500غرام من لحم البقر المفروم
-ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح
-ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
-ربع ملعقة صغيرة من القرفة
-حبتان كبيرتان من البندورة المقطعة إلى شرائح
- 4 أوراق من الخس
-4 ملاعق كبيرة من "المايونيز"
-4 ملاعق كبيرة من "الكاتشاب"
- 4حبات من خبز "البرغر"
طريقة التحضير :
1 -يضاف إلى قدر، كلّ من:اللحم والملح والبهارات المشكلة والقرفة، مع تقيلب اللحم بأطراف الأصابع والضغط قليلاً، ليصبح ليناً جدا ويتجانس مع بعضه.
2- يشكّل اللحم على هيئة أقراص، باستعمال أداة تشكيل "البرغر"، أو اليد.
3 -يحفظ "البرغر" في البراد لـ20 دقيقة، ليتماسك اللحم.
4- تسخن الشواية، تمسح بالقليل من زيت الذرة، ثم توضع أقراص "البرغر" على الشواية لبضع دقائق، ثم تقلب على الجانب الآخر لبضع دقائق، إلى أن تنضج تماماً.
5- طريقة التقديم:على شريحة الخبز، يضاف "المايونيز"، فـ "البرغر" والبندورة والخس، وأخيراً "الكاتشاب".ويقدّم "البرغر" مباشرةً.
أفكار من منال:
_ يمكن وضع شرائح من الجبن على سطح "البرغر" في أثناء الشي، وذلك بعد قلبه على الجانب الثاني.
_ اشوي "البرغر"، ودعي طفلك يجهز "الساندويش" بنفسه.
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).
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