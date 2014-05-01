أقراص "السباغيتي" باللحم

المقادير:

نصف عبوة من "السباغتي"

للحشو:

-ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة

- 250 غراماً من اللحم المفروم

-حبة متوسطة من البصل المفروم

-ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقتان كبيرتان من الصنوبر

لصلصة البندورة:

-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

-فصّان من الثوم المهروس

-كوبان من عصير البندورة

-نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير:

1 -يثبت رف الفرن الشبك، ويسخن على حرارة 180 درجة مئوية.ويحضّر طبق متوسط الحجم خاص بالفرن.

2- لسلق "السباغتي":يسكب الماء في قدر، وحين يغلي، تضاف "السباغتي" وتسلق لبضع دقائق، ثم تصفّى وتشكّل على هيئة قرص، وتوضع في طبق الفرن.

3- لإعداد الحشو:يسخن الزيت في قدر صغيرة، ويقلى فيه اللحم والبصل، مع التقليب حتى نضوج اللحم، ثم تنثر البهارات والملح، ويوزّع اللحم على أقراص "السباغتي"، مع الصنوبر.

4- لإعداد صلصة البندورة: يسخن الزيت في قدر صغيرة، ويضاف الثوم وعصير الطماطم والملح، وتدع الصلصة تغلي لـ3 دقائق، ثم توزّع على "السباغتي".

5- يغلّف الطبق بورق "الألومينيوم" ويوضع في الفرن، ثم يبعد الورق ليتحمص قليلاً، قبل التقديم.

أفكار من منال:

_ يمكنكِ استبدال عصير البندورة بمعجونها، وذلك عبر خلط ملعقتين كبيرتين من معجون البندورة، مع كوبين من الماء.

_ للتقديم للأطفال بشكل مميّز، يمكن استعمال أطباق الفرن الفردية.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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