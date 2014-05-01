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أقراص "السباغيتي" باللحم

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أقراص "السباغيتي" باللحم أقراص "السباغيتي" باللحم

المقادير:
نصف عبوة من "السباغتي"

للحشو:
-ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة
- 250 غراماً من اللحم المفروم
-حبة متوسطة من البصل المفروم
-ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
-ملعقة صغيرة من الملح
-ملعقتان كبيرتان من الصنوبر

لصلصة البندورة:
-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
-فصّان من الثوم المهروس
-كوبان من عصير البندورة
-نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير:
1 -يثبت رف الفرن الشبك، ويسخن على حرارة 180 درجة مئوية.ويحضّر طبق متوسط الحجم خاص بالفرن.
2- لسلق "السباغتي":يسكب الماء في قدر، وحين يغلي، تضاف "السباغتي" وتسلق لبضع دقائق، ثم تصفّى وتشكّل على هيئة قرص، وتوضع في طبق الفرن.
3- لإعداد الحشو:يسخن الزيت في قدر صغيرة، ويقلى فيه اللحم والبصل، مع التقليب حتى نضوج اللحم، ثم تنثر البهارات والملح، ويوزّع اللحم على أقراص "السباغتي"، مع الصنوبر.
4- لإعداد صلصة البندورة: يسخن الزيت في قدر صغيرة، ويضاف الثوم وعصير الطماطم والملح، وتدع الصلصة تغلي لـ3 دقائق، ثم توزّع على "السباغتي".
5- يغلّف الطبق بورق "الألومينيوم" ويوضع في الفرن، ثم يبعد الورق ليتحمص قليلاً، قبل التقديم.

أفكار من منال:
_ يمكنكِ استبدال عصير البندورة بمعجونها، وذلك عبر خلط ملعقتين كبيرتين من معجون البندورة، مع كوبين من الماء.
_ للتقديم للأطفال بشكل مميّز، يمكن استعمال أطباق الفرن الفردية.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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