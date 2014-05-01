منال العالم والأطفال في المطبخ

مع تفتح الزهر وتسلّل خيوط الشمس إلى المساحات والقلوب، يحلو الاحتفال بعيد الأم بحضور ا...
للمائدة الرومانسيّة ألق يتجاوز شكلها اللافت إلى مفاعيلها التي تجعل تناول طعامك وزوجك ...
المقادير للكيك:-كوبان ونصف الكوب من الدقيق-كوب ونصف الكوب من السكر ناعم الحبيبات-ملعق...
المقادير:- 1 كيلوغرام لحم غنم مقطّع- 1 ملعقة كبيرة كمّون- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود- ...
المقادير:-1عبوة جيلي فراولة-1 كوب ماء-1 كوب كريما سائلة-نصف عبوة كيك جاهز بطعم الفاني...
المقادير:-1 عبوة (باكيت) عجينة كلاّج (بقلاوة)-2 كوب أرز قصير الحبّة-3 ملعقة كبيرة سمن...
المقادير:- 3 كوب ونصف دقيق كوب- ملعقة صغيرة ونصف ملح- 2 ملعقة كبيرة سكر- 2 ملعقة كبير...
المقادير: -عبوة من عجينة الجلاش الجاهزة -كوبان من اللوز المقشّر -ربع كوب من جوز...
الاختصاصية في فن الطبخ منال العالم تقدّم النصائح التالية لسيدات المنازل:1 -للحفاظ على...