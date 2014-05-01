بسكويت أشكال وألوان

المقادير للعجينة:

-كوبان وثلاثة أرباع الكوب من الدقيق

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقة صغيرة من "البايكينغ باودر"

-كوب من الزبدة اللينة

-كوب ونصف الكوب من السكر ناعم الحبيبات

-نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

-بيضة

-ألوان الطعام، للتزيين

طريقة التحضير:

1 -يثبت الرف الشبك في الفرن، ويسخّن على حرارة 180 درجة مئوية.وتحضّر صواني قصيرة الحافة.

2- لإعداد العجينة:ينخل كلّ من الدقيق والملح و"البايكينغ باودر"، ويدع هذا الخليط جانباً.

3- يضاف إلى وعاء الخلاط ، كلّ من:الزبدة والسكر، ويخفقان باستعمال المضرب الشبك، ليصبح هذا الخليط هشاً، ثم يضاف كلّ من الفانيليا والبيضة، مع الخفق.ثم، يبعد مضرب الشبك ويثبت مضرب التقليب، ويضاف خليط الدقيق والملح و"البايكينغ باودر"، ويشغّل المضرب، إلى أن تتجانس العجينة.

4- تقسم هذه العجينة إلى أقسام عدة، وتضاف ألوان الطعام، حسب الرغبة.

5- تمدّ العجينة بين قطعتين من ورق الزبدة، وتستعمل قطّاعات البسكويت لتقطيعها الى أشكال مختلفة.

6 -يوزّع البسكويت في الصواني، مع إيداع مسافة بين كلّ قطعة وأخرى.

7- يخبز البسكويت، ثم يدع ليبرد تماماً، ويزيّن.

أفكار من منال:

_ تستعمل صلصة السكر الملوّنة الجاهزة لإعداد رسوم وزخارف على البسكويت.

_ تُضاف نكهات مختلفة، كالهيل أو القرفة أو الزنجبيل، لإعداد البسكويت المنكّه.

_ إذا لم يتوافر ورق الزبدة، ينثر بعض الدقيق على طاولة المطبخ، لتسهيل مدّ العجينة.

(هذه المقادير تكفي 10 أشخاص).

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