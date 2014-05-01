في الذكرى الـ 102 لميلاده .. 15 صورة نادرة لـ “شكوكو”

تمر اليوم الذكرى الـ 102 لميلاد الفنان الراحل محمود شكوكو، الذى يعد أحد أبرز علامات الكوميديا وفن المونولوج فى مصر خلال القرن العشرين.

وترصد وكالة أنباء أونا عدد 15 لقطة نادرة للفنان الراحل محمود شكوكو منها صورة يلعب بكرة القدم وثانية تجمعه بحفيده الفنان أمير كرارة وثالثة تجمعه بعبد الحليم حافظ وشويكار وأخرى وهو يطعم كلبه وغيرها .. .

وُلد”محمود إبراهيم إسماعيل موسى”، الشهير بـ”محمود شكوكو”، فى حى الدرب الأحمر بالقاهرة، فى الأول من مايو عام 1912، وتوفى الفنان الراحل- فى 21 فبراير 1985 عن عُمر يناهز الـ 72 عامًا.

مثل محمود شكوكو فى الكثير من أفلام الأبيض والأسود وارتبط بإسماعيل ياسين، كما مثل فى بعض الأفلام الملونة فى أواخر أيامه بأدوار ثانوية فقدم مايزيد عن 100 عمل فني .