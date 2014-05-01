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في الذكرى الـ 102 لميلاده .. 15 صورة نادرة لـ “شكوكو”

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الفنان محمود شكوكو

تمر اليوم الذكرى الـ 102 لميلاد الفنان الراحل محمود شكوكو، الذى يعد أحد أبرز علامات الكوميديا وفن المونولوج فى خلال القرن العشرين.

وترصد وكالة أنباء أونا عدد 15 لقطة نادرة للفنان الراحل محمود شكوكو منها صورة يلعب بكرة القدم وثانية تجمعه بحفيده الفنان أمير كرارة وثالثة تجمعه بعبد الحليم حافظ وشويكار وأخرى وهو يطعم كلبه وغيرها .. .

شكوكو مع أسرته في لندن

شكوكو مع أسرته في لندن

 

شكوكو مع حفيه أمير كرارة

شكوكو مع حفيه أمير كرارة

صورة نادرة تجمع الفنان محمود شكوكو مع حفيده الفنان أمير كرارة

صورة نادرة تجمع الفنان محمود شكوكو مع حفيده الفنان أمير كرارة

مع أسرته في لندن

مع أسرته في لندن

محمود شكوكو مع أسرته

محمود شكوكو مع أسرته يحتفل بعيد ميلاد حفيده أمير

شكوكو ونجله حمادة عام 1957 بالأوبرا

شكوكو ونجله حمادة عام 1957 بالأوبرا

شكوكو

شكوكو مع عدد من رجال الجيش والأهالي

القوات المسلحة تكرم محمود شكوكو على دوره الوطني

القوات المسلحة تكرم محمود شكوكو إثر تعاونه مع المجهود الحربي وجمع تبرعات في حرب 1956

شكوكو يُطعم كلبه

شكوكو يُطعم كلبه

صورة للفنان محمود شكوكو مع نجله سلطان عام 1952

نجاة وحليم مع محمود شكوكو

نجاة وحليم مع محمود شكوكو

صورة تجمع محمود شكوكو بعبد الحليم حافظ والفنانة شويكار ويظهر بها أيضًا سمير غانم

صورة تجمع محمود شكوكو بعبد الحليم حافظ والفنانة شويكار ويظهر بها أيضًا سمير غانم

محمود شكوكو في استعراض مسرحي

لقطة من فيلم أسمر وجميل تجمع بين الفنان عبد الفتاح القصري ومحمود شكوكو

لقطة من فيلم أسمر وجميل تجمع بين الفنان عبد الفتاح القصري ومحمود شكوكو

وُلد”محمود إبراهيم إسماعيل موسى”، الشهير بـ”محمود شكوكو”، فى حى الدرب الأحمر بالقاهرة، فى الأول من مايو عام 1912، وتوفى الفنان الراحل- فى 21 فبراير 1985 عن عُمر يناهز الـ 72 عامًا.

مثل محمود شكوكو فى الكثير من أفلام الأبيض والأسود وارتبط بإسماعيل ياسين، كما مثل فى بعض الأفلام الملونة فى أواخر أيامه بأدوار ثانوية  فقدم  مايزيد  عن 100 عمل فني .

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أونا

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