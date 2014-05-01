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فريق الدوري - ربيعة يختار خالد قمر لدعم تشكيل أهلاوي بالكامل

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فريق الدوري - ربيعة يختار خالد قمر لدعم تشكيل أهلاوي بالكامل فريق الدوري - ربيعة يختار خالد قمر لدعم تشكيل أهلاوي بالكامل

يعرض FilGoal.com اختيارات رامي ربيعة مدافع الأهلي لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات لاعب الأهلي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

واختار ربيعة تشكيل أهلاوي بالكامل لا يدعمها من خارج القلعة الحمراء سوى خالد قمر مهاجم اتحاد الشرطة.

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