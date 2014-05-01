التوت والعنب لبشرة خالية من التجاعيد

لتغذية بشرتك وحمايتها من علامات التقدّم في السن، قد تجدين أنّ هناك العديد من الكريمات التي تستطيع تقديم هذا الأمر لك. ولكن لِمَ لا توفري عناء البحث عن أفضل هذه المنتجات؟ فقط، قومي بصنع قناع منزلي طبيعي، يتكوّن من التوت والعنب، فهما يحتويان على مضادات الأكسدة وغيرها من المكوّنات التي تحافظ على الشباب وحماية البشرة من علامات التقدم في السنّ.

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جهّزي هذه المكونات، وقومي بصنع هذا القناع الفريد منذ اليوم. وهي:

1. كوب من التوت البري.

2. كوب من العنب الأحمر.

3. ملعقة ونصف من عسل النحل.

4. ملعقتان من عصير جريب فروت.

5. ملعقة من الجيلاتين البودرة.

الطريقة:

1. ابدئي بغسل التوت والعنب، ثمّ قومي بوضعهما جانباً حتى يجفا جيداً.

2. ضعي التوت والعنب في الخلاط الكهربائي بعد جفافهما، ثم أضيفي إليهما باقي المكوّنات، وامزجيها جيداً.

3. ضعي المزيج في علبة محكمة الإغلاق، وضعيها في الثلاجة، لمدة نصف ساعة، على الأقل.

4. اغسلي بشرتك جيداً بمنظف عميق المفعول، ثم جفّفيها بمنشفة ناعمة.

5. أخرجي المزيج من الثلاجة، وضعيه في درجة حرارة الغرفة، لمدة 10 دقائق، ثمّ قومي بفرد القناع على وجهك لمدّة ربع ساعة.

6. اغسلي وجهك بالماء الفاتر مرة ثم بالماء البارد مرة أخرى.

7. قومي بحفظ باقي المزيج في الثلاجة، مع الالتزام بتكرار هذا القناع، مرة أو مرتين، أسبوعياً؛ فالتوت البريّ يحتوي على العديد من الأحماض والفيتامينات كفيتامينَي (A) و(C) اللذين يحفزان إنتاج الكولاجين في البشرة، بما يؤدّي إلى المحافظة على رطوبة ونضارة البشرة والتقليل من ظهور التجاعيد فيها.

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