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بالفيديو .. نبيل العربي يبكي بسبب تجاهل مبارك لتكريم وفد استرداد “طابا”

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بالفيديو .. نبيل العربي يبكي بسبب تجاهل مبارك لتكريم وفد استرداد “طابا” بالفيديو .. نبيل العربي يبكي بسبب تجاهل مبارك لتكريم وفد استرداد “طابا”

نبيل العربي

بكى دكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عندما تحدث عن موقف تجاهل فيه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لوفد  استرداد “طابا” والذي كان واحد منه وعدم مصافحتهم وانشغال بالفنانين  .

وأضاف العربي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة سي بي سي 2 : قبل مرافقة مبارك إلى رفع العلم على طابا طلبت لحضور اجتماع في مجلس الشعب وسيتحدث فيه المشير أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق، لكن تم إلغاء الاجتماع وقيل لنا أننا سنذهب بمباشرة إلى طابا ليرفع مبارك العلم ويسلم علينا جميعاً لكن قبل أن يأتينا فوجئنا بكل من الفنان فريد شوقي، والفنانة يسرا، والفنان هشام سليم ينادونه ”ياريس ياريس”.. فذهب ليسلم عليهم ولم يصافحنا .

وأكد العربي أن أكثر ما يؤلمه أن أكثر ما يؤلمه أن عدد كبير من وفد استرداد طابا مات دون تكريم، مشيرًا إلى أنه يكفيه بالتكريم الأخير  .

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