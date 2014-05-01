العثور على جثة شاب مقتول داخل ترعة زاوية رزين بالمنوفية

عثر أهالى قرية زاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية على جثة شاب مقتول وملقى جثمانه بالترعة المارة بالقرية.

تم إنتشال الجثة ونقلها لمستشفى منوف العام وعرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار مديرية الأمن يفيد ببلاغ لشرطة النجدة بعثور أهالى قرية زاوية رزين على جثمال أحمد محمد شحاته -21 سنة- فلاح جثة فى حالة تعفن مصابة بجرج قطعى بالرأس وكدمات بالعين اليسرى ، وبسؤال والد المجنى عليه أكد أن نجله خرج منذ صباح أمس للعمل بالحقل ولم يعد.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1783 إدارى منوف ، وتولت النيابة التحقيقات.