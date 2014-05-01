اجتماع اللجنة الشبابية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بشرم الشيخ

عقد اليوم، الخميس، اجتماع اللجنة الشبابية لمؤتمر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 1 حتى 6 مايو بحضور ممثلى جامعة الدول العربية، وأعضاء اللجنة الشبابية من دول مصر، المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، المغرب، الأردن والجزائر.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مختلف الأنشطة الشبابية التى تم تنفيذها فى إطار خطة اللجنة عن الفترة السابقة، وكذلك دراسة المقترحات المقدمة من وفود الدول المشاركة حول الأنشطة الشبابية المناسبة للعام القادم، وأفضل الأساليب لتنفيذها، بهدف وضع استراتيجية شبابية تواكب المتغيرات والتوجهات التى تتلائم مع شباب مختلف الدول العربية الفترة المقبلة.

يذكر أنه من المقرر استمرار جلسات اجتماع اللجنة الشبابية والرياضية حتى يوم غد، الجمعة، ثم تبدأ اجتماعات المكتب التنفيذى لجامعة الدول بدء من يوم السبت المقبل الموافق 3 مايو، بمشاركة أعضاء وفود 19 دولة عربية، ورئاسة وزراء الشباب والرياضة بالدول المشاركة.



>