أي هذه الإطلالات هي الأجمل في شهر أبريل؟

تتجدد إطلالات النجمات شهرياً فنشاهد أجملها على السجادة الحمراء في كل حفل وفي الإطلالات اليومية التي تظهر بها النجمات أثناء قضاء المهام اليومية.

وفي هذا الموضوع حرصنا على أن نجمع لك أجمل الإطلالات التي ظهرت بها بعض النجمات خلال هذا الشهر:

شاهدنا أجمل الإطلالات الصيفية في حفل "MTV Movie Awards"، حيث ظهرت Jessica Alba بتنورة منفوخة جميلة باللون الأصفر وتوب قصير أبيض لتحصل على لوك صيفي ساحر، بينما اختارت الشابة Shailene Woodley فستاناً جلدياً جميلاً من "Balmain"، وكانت Zendaya الأجمل في هذا الحفل بفستان مطبع بتصميم ناعم.

كما شاهدنا دوقة كامبريدج Kate Middleton متألقة في جولتها في نيوزيلندا وأستراليا بأجمل الإطلالات الملكية خلال هذا الشهر، ومن ناحية أخرى كانت للنجمة Emma Stone جولتها الخاصة لترويج فيلمها الجديد حول العالم، وقد شوهدت بأجمل الإطلالات التي غطيناها بالكامل هنا، واخترنا منها الأجمل بفستان من "Prada" في إطلاق الفيلم في نيويورك.

ومن ناحية أخرى شاهدنا ظهوراً كبيراً للفساتين السوداء القصيرة في هذا الشهر، منها: إطلالة Emma Roberts، و Cameron Diaz، بالإضافة إلى Eva Longoria التي بدت متألقة بفستان أسود ضيق مؤخراً .

شاهدي الصور، واختاري أجمل الإطلالات خلال شهر أبريل.

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