نجحت الممثلة الجميلة Zoe Saldana في تنسيق إطلالة مثالية بفستان أنيق من تصميم Roksanda Ilincic فما هو المميز في هذه الإطلالة تحديداً .
جمع فستانها الجميل بين طبعتين مختلفتين بنفس اللون البنفسجي الأنيق وهذا ما جعل الطبعتان متاسقتان بطريقة جذابة ، وقد احتوي الفستان على ياقة حمراء مما جعل الممثلة تنسقه مع حذاء أحمر جميل و طلاء أظافر بنفس اللون .
ما رأيك في إطلالة النجمة Zoe Saldana وهل من الممكن أن ترتدين إطلالة مشابهة لها ؟
كيف نجحت "زوي سالدانا" في تنسيق إطلالتها ؟
نجحت الممثلة الجميلة Zoe Saldana في تنسيق إطلالة مثالية بفستان أنيق من تصميم Roksanda Ilincic فما هو المميز في هذه الإطلالة تحديداً .
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