كيف نجحت "زوي سالدانا" في تنسيق إطلالتها ؟

نجحت الممثلة الجميلة Zoe Saldana في تنسيق إطلالة مثالية بفستان أنيق من تصميم Roksanda Ilincic فما هو المميز في هذه الإطلالة تحديداً .

جمع فستانها الجميل بين طبعتين مختلفتين بنفس اللون البنفسجي الأنيق وهذا ما جعل الطبعتان متاسقتان بطريقة جذابة ، وقد احتوي الفستان على ياقة حمراء مما جعل الممثلة تنسقه مع حذاء أحمر جميل و طلاء أظافر بنفس اللون .

ما رأيك في إطلالة النجمة Zoe Saldana وهل من الممكن أن ترتدين إطلالة مشابهة لها ؟