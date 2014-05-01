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كيف نجحت "زوي سالدانا" في تنسيق إطلالتها ؟

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كيف نجحت "زوي سالدانا" في تنسيق إطلالتها ؟ كيف نجحت "زوي سالدانا" في تنسيق إطلالتها ؟

نجحت الممثلة الجميلة Zoe Saldana في تنسيق إطلالة مثالية بفستان أنيق من تصميم Roksanda Ilincic فما هو المميز في هذه الإطلالة تحديداً .
جمع فستانها الجميل بين طبعتين مختلفتين بنفس اللون البنفسجي الأنيق وهذا ما جعل الطبعتان متاسقتان بطريقة جذابة ، وقد احتوي الفستان على ياقة حمراء مما جعل الممثلة تنسقه مع حذاء أحمر جميل و طلاء أظافر بنفس اللون .
ما رأيك في إطلالة النجمة Zoe Saldana وهل من الممكن أن ترتدين إطلالة مشابهة لها ؟

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