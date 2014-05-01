الأبيض والأسود يكتسحان عروض أزياء الرجل

الصيف هو موسم الألوان ، وعلى الرغم من ظهور العديد منها على منصات العروض الرجالية لربيع وصيف 2014 الا أننا شاهدنا اكتساحاً كبيراً للونين الأبيض والأسود لدى العديد من المصممين .

أختار عدد من المصممين أن يظهروا هذين اللونين بطريقة كلاسيكية أنيقة في البدل الرسمية منهم Alexis Mabille و Tom Ford ، أما في عروض Alexander Wang و Balmain فقد ظهرت هذه اللونان في أزياء عصرية وشبابية جميلة .

من ناحية أخرى أضيفت لهذه الونان ألوان أخرى زادت من إشراقتها سواء بربطة عنق أو بحقيبة أنيقة . كما شاهدنا في عرض Burberry Prorsum .

اللونان الأبيض والأسود هي الخيار المثالي لكل إطلالة مهما كان الموسم أو المناسبة فلا تتردد في إستثمار أموالك في بدلة مميزة بهذه اللونين .

شاهد ما قدمت دور الأزياء العالمية من بدل جميلة باللونين الأبيض والأسود وأخبرنا أيها المفضل لديك .



تابع أيضاً: