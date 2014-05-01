الأبيض والأسود يكتسحان عروض أزياء الرجل

الصيف هو موسم الألوان ، وعلى الرغم من ظهور العديد منها على منصات العروض الرجالية لربيع وصيف 2014 الا أننا شاهدنا اكتساحاً كبيراً للونين الأبيض والأسود لدى العديد من المصممين .
أختار عدد من المصممين أن يظهروا هذين اللونين بطريقة كلاسيكية أنيقة في البدل الرسمية منهم Alexis Mabille و Tom Ford ، أما في عروض Alexander Wang و Balmain فقد ظهرت هذه اللونان في أزياء عصرية وشبابية جميلة .
من ناحية أخرى أضيفت لهذه الونان ألوان أخرى زادت من إشراقتها سواء بربطة عنق أو بحقيبة أنيقة . كما شاهدنا في عرض Burberry Prorsum .
اللونان الأبيض والأسود هي الخيار المثالي لكل إطلالة مهما كان الموسم أو المناسبة فلا تتردد في إستثمار أموالك في بدلة مميزة بهذه اللونين .
شاهد ما قدمت دور الأزياء العالمية من بدل جميلة باللونين الأبيض والأسود وأخبرنا أيها المفضل لديك .
تابع أيضاً:
أضف تعليقاً
نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.(*): هذا الحقل مطلوب