خبيرة فى الجامعة العربية تفوز بالمركز الاول فى مسابقة وزارة الثقافة‎

فازت الدكتورة ميرفت صدقي عبدالوهاب، خبيرة تنمية المرأة بجامعة الدول العربية، بالمركز الاول فى المسابقة التى أقامتها الإدارة العامه لثقافة المرأة التابعة لوزارة الثقافة عن تعزيز وضع المرأة المعيلة فى المجتمع .

> وأعلن مسعود شومان،رئيس الإدارة، بأنه تقرر إقامة حفل توزيع جوائز المسابقة بقصر السينما الساعة 12 ظهر الاثنين القادم 5مايو ،قام بالتحكيم فى المسابقة كل من د. ثريا عبد الجواد، أستاذ علم الاجتماع ،ووكيل كلية الآداب جامعة المنوفية ود. ابتسام الجوادى، أستاذ الاقتصاد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية -وفضيلة مهدى مسئولة الإعلام بمنظمة المرأة العربية .

و جاءت نتائج المسابقة بفوز كل من د. ميرفت صدقى عبد الوهاب بالمركز الاول، و نسمه أحمد محمود بالمركز الثانى ووفاء عبد الصبور بالمركز الثالث .