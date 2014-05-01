طريقة عمل "طبعة اليد" للصغار باستخدام عجينة الملح

تستخدم عجينة الملح لصنع العديد من المجسمات والأشكال والألعاب التي يمكن تلوينها حسب الرغبة. وأكثر ما يميز هذه العجينة هي توافر موادها وسهولة عملها في المنزل بجانب كونها آمنة للأطفال. نقدم لكِ فيما يلي طريقة عمل "طبعة اليد" بواسطة عجينة الملح لتبقى ذكرى جميلة لأطفالك على الدوام.

العمر: جميع الأعمار

المكونات

-كوبان من الطحين

-كوب من الملح

-كوب من الماء

-ملونات طعام

-شريط من القماش

-ورق مشمّع

الطريقة

-أضيفي ملونات الطعام إلى الماء على شكل قطرة في كل مرة. يمكنك استخدام اللون الزهري للبنات والأزرق للأولاد ويمكنك كذلك استخدام اللون الذي تفضلينه

-قومي بخلط جميع المكونات معا، حتى تصبح العجينة ناعمة. احرصي على تجانس العجينة حتى لا تملأها فقاعات الهواء عند الخبيز.

- قومي بصنع كرات بحجم يدك من العجينة.

-باستخدام شوبك (فرادة) العجين، قومي بفرد كرة العجين الواحدة على ورق مشمع ليصبح على شكل دائرة بحيث تكون سماكته نحو 2 سم.

-قومي بضغط راحة يد طفلك داخل قطعة العجين المفرودة دون أن تخترق اليد قاع العجين.

-استخدمي قلم رصاص أو قشة عصير لصنع ثقبين في أعلى قطعة العجين بحيث يبعدان عن بعضهما مسافة 2 سم تقريبا. سيلزم هذان الثقبان لتمرير الشريط الذي سيستخدم في تعليق شريط العجينة.

-قومي بخبز العجينة من ساعتين إلى ثلاث ساعات على درجة حرارة 93 سيليزية. انتبهي إلى العجينة كي لا تحترق

- بعد أن تبرد العجينة، قومي بإدخال الشريط في الثقبين ومن ثم ادة تخطيط مكان الطبعة بقلم فضي لإبرازها للعيان.

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