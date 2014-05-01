العليا للرئاسة : سنتخذ الإجراءات القانونية ضد صباحى وقناة cbc اكسترا

قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، اخطار المرشح الرئاسي حمدين صباحي بأن قيامه بعقد مؤتمر صحفي قام فيه بشرح برنامجه الانتخابي يعد مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية التي لم يحن موعد بدئها بعد، والتى ستبدأ، 3 مايو الجارى، مضيفة أنها ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

كما قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال بيان صحفى لها ، صباح الخميس ، إخطار رئيس مجلس إدارة قناة سي بي سي اكسترا بأن قيام القناة بإذاعة المؤتمر الصحفي الذي قام فيه حمدين صباحي المرشح الرئاسي بشرح برنامجه الانتخابي يعد مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية، مؤكدة أنها ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

وأشارت اللجنة خلال بيانها، الى أنها ستقوم بإبلاغ وزير التنمية الإدارية والمحلية ومحافظ الدقهلية بإزالة كافة أشكال الدعاية المخالفة بمدينة المنصورة أياً كانت على نفقة المخالف والإفادة بما يتم، وذلك إثر إبلاغ اللجنة بقيام عضوي مجلس شعب سابقين بوضع عدد كبير من لافتات التأييد لأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة بمدينة المنصورة وذلك قبل الموعد المحدد كبدء للحملة الانتخابية في 3 مايو الجارى.

وأوضحت اللجنة أنه تم إبلاغ وزير التنمية المحلية بإصدار قراره إلى جميع المحافظين بإزالة جميع المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية فى كل المحافظات وبالنسبة لكلا المرشحين على نفقة المخالف.