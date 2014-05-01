كرنفال فنّي في افتتاح إستاد الملك عبد الله بجدة غداً

أعدّ منظمّو افتتاح إستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة، يوم الخميس، الأوّل من شهر مايو، مجموعة من الفقرات الفنيّة، حيث ستكون الجماهير على موعد مع كرنفال فنّي متنوّع، هو عبارة عن أوبريت غنائي درامي بهذه المناسبة التي يتوقّع متابعتها من الملايين خلف الشاشة، من داخل المملكة وخارجها.

يشارك في الغناء عبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وراشد الفارس. وهو من كلمات الشاعر عبدا لله أبو راس، وألحان رابح صقر. ويشارك ضمن المجاميع الراقصة في الأوبريت 800 شخص، حيث تم الاستعانة ب 500 راقص من فرقة الصفوة من منطقة مكة المكرمة، و300 شخص من فرقة الباحة والشرقيّة والدرعيّة، أي بمعدّل 100 راقص من كلّ فرقة.

أما المشاهد الدراميّة، فكتبتها د. مها باعشن، ويشارك في أدائها كلّ من الفنّانين محمد حمزة وعبد العزيز الشمري وعماد اليوسف وجميل علي ومجدي القاضي ومحمد الزهراني ولؤي محمد حمزة ومنيف العبد الله. وشارك الجسيس فيصل لبان في عدد من المجسات، بينما يشارك عمدة حارة المظلوم ملاك باعيسى بأدوار تمثيليّة، تتكلّم عن جدة وأهلها. كما يشارك حوالي 70 من الحرفيين في المشاهد الدراميّة. وهو من إخراج فيصل يماني.

يذكر أن الفترة الزمنيّة التي استغرقها الإعداد والتجهيز لهذا العمل، تجاوزت خسمة أشهر، منها 60 يوماً متواصلة بدون انقطاع للتنفيذ. وتكوّن طاقم العمل خلف الكواليس من 200 شخص ينتمون لشركات عدّة سعوديّة وأوروبيّة. وتُعَدّ مدينة الملك عبد الله هديّة من خادم الحرمين الشريفين للرياضة السعوديّة ولمدينة جدة . ويحمل الملعب طراز الملاعب الأوروبيّة العصريّة، وهو على شكل الماسة أو جوهرة، ويعدُّ تحفة رياضيّة لا مثيل لها في الشرق الأوسط.

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