يحيى صويص: وثيقة زواجي من بسمة بوسيل مزورة

كالنار في الهشيم انتشر خبر طلاق الفنان المصري المثير للجدل تامر حسني من زوجته نجمة "ستار أكاديمي" المغربية بسمة بوسيل قبل مضي عامين على زواجهما التي ضحت بمستقبلها الفني من أجله، وقبلت أن تعتزل الفن وتلغي مشروع ألبومها الغنائي الجاهز لإرضائه كشاب مصري محافظ رغم أنه فنان مثلها ، وهذا الطلاق إن تبين صحته يضع إبنتهما تاليا التي لم يتجاوز عمرها العام بعد في منطقة وسطى بينهما حيث ستحرم من وجودهما معاً إلى جانبها طوال الوقت.

رسائل خاصة موجّهة إلى بسمة

وقد أشعل الخبر مئات وآلاف المعارك بين المصريين والمغاربة دفاعاً عن موقف تامر حسني ودفاعاً عن المظلومة والخاسرة الكبرى بسمة بوسيل حيث دعاها بعض معجبيها إلى تعلم الدرس جيداً بأنه لا يوجد رجل يستحق التضحية بمستقبلها الفني من أجله حتى لو كان هذا الرجل تامر حسني، لأنه في النهاية ينسى ما فعلته لأجله ولا يفكر إلا بنفسه، وطالبتها المئات من معجباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "تويتر" و"فيس بوك"،العودة إلى الساحة الفنية،وعدم الإستسلام لمشاكلها الجديدة إثر طلاقها،وأن تتعلم أن تسير جنباً إلى جنب مع الرجل لا خلفه كما فعل معها تامر حسني. ففرض عليها إلتزام المنزل واعتزال الفن نهائياً.

وثيقة زواجهما بأسماء والديهما ووالدتيهما الحقيقية.

وقبل أن يحسم تامر حسني خبر طلاقه ويؤكده لالتزامه الصمت المطبق، فلم يرد على أي إتصال لنفي الخبر أو تأكيده التي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر مقرب منه، انتشر في اليوم نفسه خبر زواج بسمة السابق عام 2010 من زميلها وصديقها نجم "ستار أكاديمي" الأردني يحيى صويص المقيم في العاصمة الأردنية عمان مع زوجته وإبنه عون الذي يصغر تاليا إبنة تامر وبسمة بأسبوع واحد، وليزيد الشك أكثر، نشر مع الخبر وثيقة زواجهما بأسماء والديهما ووالدتيهما الحقيقية وأن المهر خمسة آلاف دولار والمؤخر عشرة آلاف دولار. فهل تزوجا فعلاً كما تؤكد الوثيقة الصادرة من محكمة شرعية ببيروت؟

يحيى: بسمة بوسيل صديقة مقربة إلى قلبي

"سيدتي نت" اتصلت مساء اليوم نفسه 30 إبريل (نيسان) بالفنان الأردني يحيى صويص الذي كان يمضي إجازة خاصة مع أسرته في مسقط رأسه إربد خارج عمان وسألته مباشرةً: هل عشتما أنت وبسمة في أروقة الأكاديمية قصة حب قوية تبرر نشر خبر زواجكما الموثّق بعقد زواج شرعي؟ فأجاب:"

بسمة بوسيل صديقة مقربة إلى قلبي ونرتاح لبعضنا البعض كالأخوة لا أقل ولا أكثر،وما كان ينشر خلال بثّ اليوميات في الأكاديمية ما كانت إلا أقاويل وفبركات إعلامية لا أساس لها من الصحة إطلاقاً. فلو أحببت خلال هذه الفترة بسمة بوسيل لكنت كأي شاب شريف تزوجتها فوراً بعد تخرجنا من الأكاديمية بحفل زفاف كبير على الملأ.

- متى تم آخر إتصال بينك وبينها؟

من عام ونيف تقريباً،ولم تعلمني فيه بنيتها الزواج من تامر حسني،ولم أعرف بزواجها منه إلا من الصحافة والإعلام .

- هل شاهدت وثيقة زواجك بها التي تبدو صحيحة حتى بختمها الرسمي؟

أؤكد وأقسم بالله العظيم أن وثيقة زواجي ببسمة بوسيل مزورة لا أساس لها من الصحة إطلاقاً مع أن إسم والدي واسم والدتي صحيحان بها،ويمكن لأي كان تزويرها لأن أسماء أهالينا عرفت خلال بثّ برنامج حلقات "ستار أكاديمي" على قناة الفضائية اللبنانية لكن تاريخ ميلادي كان خاطئاً وغير صحيح،ولو لم أكن متأكداً من نفسي لشككت بأنني تزوجتها فعلاً لشدة ما ظهر عقد الزواج متقناً للغاية.

بسمة المتضررة الأولى

- من المتضرر الأكبر من نشر وثيقة الزواج المزورة هذه أنت أم بسمة؟

ربما بسمة هي المتضررة الأولى حيث روجت مواقع وصحف مصرية وعربية خبراً مسيئاً لي ولها تحت عنوان "يحيى صويص وراء طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل، بعد نشر وثيقة زواجهما القديم السري الموثق في محكمة شرعية في بيروت". وأعود وأكرر هنا عبر "سيدتي نت" التي أقدرها وأحترم مصداقيتها وحرصها على تحري الحقيقة من أصحابها لا من مصادر مجهولة انني لم أتزوج بسمة إطلاقاً ،ولم يجمعني بها سوى صداقة أخوية لا غير، وأنا حالياً رجل متزوج من فتاة جميلة محافظة ومتدينة بنت عائلة وست بيت من الطراز الأول ارتبطت بها عام 2012 ،وأنجبنا مولودنا البكر الأول عون بعد إنجاب بسمة ابنتها تاليا بأسبوع واحد، وزوجتي عندي بالدنيا كلها ومالئة عليّ قلبي وحياتي.

الشائعة أضحكت زوجتي

- ماذا كان ردّ فعل زوجتك بعد قراءتها وثيقة زواجك من بسمة المنتشرة في كافة وسائل الإعلام العربية؟

شائعة زواجي من بسمة أضحكت زوجتي ولم تغضبها إطلاقاً،وثقتها الكبيرة بي منعتها من أن تسألني ولو تلميحاً إن تزوجتها سراً قبلها كما تؤكد الوثيقة المؤرخة في 19 أكتوبر 2010 أي قبل زواجي بها بعامين. وأهلها أيضاً ضحكوا على الخبر ومروا عليه مرور الكرام دون أي تعليق من أحدهم.

- ألا يوجد رابط مجهول بين نشر خبر طلاق تامر حسني وخبر ووثيقة زواجك القديم المزيف بها في اليوم نفسه في وسائل الإعلام المصرية أولاً ثم وسائل الإعلام العربية كأنها حرب موجهة ضد بسمة بوسيل شخصياً؟

أنا مستاء جداً من نشر شائعة زواجي من صديقتي وأختي بسمة بوسيل التي أكنّ لها كل محبة وتقدير لأنها كانت ربما لتهز إستقراري الأسري وتهدد حياتي الزوجية لو لم أكن محظوظاً بارتباطي بزوجة عاقلة تثق بي كثيراً، ولا تدع الغرباء وأصحاب النفوس المريضة يهزون ثقتها بزوجها الذي تعرفه جيداً أكثر من أي أحد آخر، ومفترض بالفنان تامر حسني أن يكون مثل زوجتي ولا يدع أي شيء يهزّ ثقته بزوجته التي عرفها عن قرب أكثر من أي أحد آخر .

وأنا لا أعتقد أن نشر وثيقة الزواج المزورة هذه سبب طلاق تامر من بسمة لأنها نشرت بعد خبر طلاقهما لا قبله، والفنان تامر حسني أدرى من غيره بالشائعات المغرضة التي تدور حول الفنانين والمشاهير،ومؤكد هناك من له مصلحة خاصة بتفريقهما للأبد وقطع أي فرصة للمصالحة بينهما حين تهدأ النفوس والخلافات أو أحد له مصلحة بتبرير هذا الطلاق بعد زواج قصير. وفي النهاية البيوت أسرار.

أقول لتامر: لا تظلم بسمة البريئة

- ما هي الرسالة التي توجهها للفنان تامر حسني؟

أنا مستاء أكثر منك ومن بسمة من شائعة زواجي هذه ومن وثيقة الزواج المزورة،وعليك أن لا تصدق كل ما ينشر من أقاويل وأكاذيب في هذا الشأن ، واحتكم لقلبك وعقلك ولا تظلم بسمة البريئة،فلو تزوجت بسمة فعلاً بي وبأي رجل آخر كانت ستوثقه في بلدها أيضاً ما يضع حالتها الإجتماعية في دائرة أحوالها الشخصية حيث يكتب عزباء أو مطلقة،وهذا نظام متبع في كافة دول العالم.

- وما هي رسالتك وكلماتك الخاصة لصديقتك بسمة بوسيل؟

الله يوفقك ويسترك في حياتك التي اخترتها لنفسك،لا تدعي أي شيء يكسرك من الداخل،ويهز ثقتك بنفسك وبقدراتك،أنت من الداخل فنانة موهوبة وفتاة صلبة فامضي للأمام ولا تنظري خلفك.

- وماذا تقول لمن يروج وثيقة الزواج المزورة هذه؟

اتقوا الله فينا وفي بسمة ،إثم كبير تعريض بيوت الناس للهدم والخراب من أجل تحقيق مصلحة أو تسلية أو غرض ما،وأتمنى من الله أن يكون خبر طلاق الفنانين تامر حسني وبسمة بوسيل شائعة أيضاً حتى لا تدفع ابنتهما البريئة تاليا ثمناً غالياً من سعادتها لحرمانها من أن تنشأ وسطهما في بيت سعيد ودافىء.

تساؤلات

بهذا الكلام نفى الفنان الأردني يحيى صويص جملةً وتفصيلاً خبر زواجه قبل أربع سنوات من زميلته في "ستار أكاديمي" المغربية بسمة بوسيل في بيروت ،وأكد أنه لو أحبها لتزوجها في حفل زفاف كبير ببلده الأردن على الملأ،ولم يصدر نفي مشابه من زميلته المغربية بسمة بوسيل الملتزمة الصمت هي الأخرى مثل والد ابنتها تامر حسني ، وما بين النفي والتكذيب،من المخوّل رسمياً في لبنان بتأكيد صحة عقد الزواج المسجل في محكمة شرعية لبنانية ؟ وكيف تمّ التفكير في أنهما تزوجا؟ وكيف استخرج هذا المستند في توقيت إعلان خبر طلاقها من تامر حسني؟ فلو تزوجا وعرف أصدقاؤهما المقربون منهما بهذا الزواج أيعقل أن يظل خبر زواجهما مدفوناً أربع سنوات ثم يخرج بمعجزة إعلامية للعلن هكذا فجأة بعد ساعات من إعلان طلاقها من تامر حسني على أنه السبب الحقيقي للطلاق؟ومن يريد هدم علاقة تامر حسني وبسمة بوسيل نهائياً بنشره هذه الوثيقة تحديداً بهذه السرعة الفائقة؟

الأيام المقبلة ستكشف المزيد،وتظل ضحية هذه الأخبار المزيفة أو الصحيحة هي بسمة بوسيل التي وجدت نفسها في مشكلة صعبة لا أحد يقف إلى جانبها سوى عائلتها وفانزها الذي يدافع عنها بقوة إلى حد الشراسة في مواقع التواصل الإجتماعي ويطالب تامر حسني بالخروج من صمته وحسم خبر طلاقه من عدمه، حفاظاً على كيان أسرته العائلي ومستقبل ابنته البريئة تاليا وشرف بسمة بوسيل زوجته وأم ابنته الوحيدة حيث لم يصدر عنه ما يؤكد تطليقه لها حتى الآن.

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