تامر حسني يؤكد خلافه مع زوجته انما ينفي الطلاق

بعد أن ضجت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي بخبر طلاق النجم تامر حسني وزوجته نجمة ستار اكاديمي، بسمة بوسيل، رد تامر على كل الاخبار التي نشرت خاصة بعد أن بدأت الشائعات تتهم بسمة بزواجها من صديقها يحيى صويص قبل تامر.

وقد أكد تامر أنه لم ينفصل رسمياً عنها، انما في الوقت نفسه إعترف بوجود خلافات بينهما لم يذكر أسبابها.

وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" التالي:

"توضيح هام : في حقيقة الامر تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة التي اقتربت من الانفصال و لكن لم يتم طلاق رسمي و لكن في نهاية الامر بسمة ام طفلتي و سواء انفصلنا ام لا، فأنا احترمها كل الاحترام و سأظل احترمها مهما كان ولن اقبل نهائيا التجريح بها او الافتراء عليها بالإشاعات السخيفة وأرجوكم كفاية كلام في الموضوع ده، دي حياتي وحياتها الشخصية والأصلح لينا ربنا هيختاره".

يذكر أن تامر كان قد أعلن زواجه منذ عامين تقريبا، وقد وطالته خلال هذه الفترة الكثير من شائعات الانفصال إلا أن تامر دائما ما كان ينفيها.

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