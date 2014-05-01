وزير الرى : إنشاء وتجديد 42 محطة رفع في المحافظات بتكلفة 1,263 مليار جنيه

صرح الدكتور محمد عبد المطلب ،وزير الموارد المائية والري، بأن الوزارة ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء قامت خلال العام المالي الحالي 2013/ 2014 بإنشاء 7 محطات بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه في نطاق محافظات (أسوان، قـنا، المنيا، الدقهلية، كفر الشيخ ) وذلك لخدمة زمامات تصل إلى أكثر من 78 ألف فدان على مستوى الجمهورية ، إضافة إلى إحلال وتجديد (16) محطة بتكلفة بلغت 97 مليون جنيه في نطاق محافظات (الأقصر، قنا، المنيا، الفيوم، الشرقية، اسكندرية) وذلك لخدمة زمامات تصل إلى أكثر من 100 ألف فدان على مستوى الجمهورية .

وأفاد الوزير بأن الخطة المستقبلية للمصلحة خلال الفترة القادمة تتضمن استكمال أعمال إنشاء وإحلال وتجديد (42) محطة رفع بجميع محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى 1,263 مليار جنيه حتى عام 2019، فضلاً عن طرح مجموعة من المحطات تم الإنتهاء من دراستها بتكلفة مبدئية نحو 140 مليون جنيه ، وذلك لخدمة زمامات تصل إلى 30 ألف فدان للقضاء على شكاوى نقص المياه بنهايات الترع .

أوضح عبد المطلب ،أن الأعمال المرتقب تنفيذها تتضمن إحلال وتجديد محطة الطاجن القديمة بمحافظة الفيوم بتكلفة حوالي 25 مليون جنيه، وتدعيم محطة وادى الريان القديمة بمحافظة الفيوم بتكلفة حوالي 15 مليون جنيه ، وإنشاء محطة لتغذية ترعة الجمهورية من مصرف البطس بمحافظة الفيوم بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه ،وكذلك إنشاء محطة لتغذية ترعة السلام من مصرف الطويل بتكلفة حوالي 70 مليون جنيه.

وأضاف الوزير بأن العمل يجري في دراسة إنشاء مجموعة من المحطات ووضع المواصفات الفنيه لبدء طرحها بتكلفة متوقعة 515 مليون جنيه وذلك لخدمة زمامات رى وصرف أكثر من 170 ألف فدان وتشمل إنشاء محطة طلمبات القصاصين الجديدة بمحافظة الشرقية 50 مليون جنيه ، ومحطة فارسكور الجديدة بمحافظة دمياط 50 مليون جنيه، ومحطة إمتداد قسطل بمحافظة أسوان 45 مليون جنيه، ومحطة إمتداد رى قورتة بمحافظة أسوان 55 مليون جنيه ،وكذلك محطة جنوب بورسعيد الجديدة بمنطقة القناة 55 مليون جنيه، بالإضافة إلى محطة سيدمنت (أ) الجديدة ببنى سويف 45 مليون جنيه.

من جانبه،أفاد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بأن المصلحة تقوم بإدارة وتشغيل وصيانة نحو 1477 محطة علي مستوي الجمهورية بمتوسط عدد (5) وحدات للمحطة وينتظر أن يصل عدد المحطات إلى حوالى (1500) محطة فى عام 2019، وتتوزع بين محطات الري (417 محطة)، والصرف (108 محطة)، والخلط (43 محطة)، ومحطات علي الابار (907 محطة) ،مشيرا إلى أن المصلحة تقوم بصفة سنوية بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد لأكثر من 7 محطات طلمبات بالإضافة إلى عدد 51 بئر سنوياً ، علاوة على إنشاء عدد 4 محطات جديدة ، بالإضافة إلى إجراء عمرات لـ 731 وحدة طلمبات وآبار سنوياً ، وذلك من أجل تمكين المصلحة من المضي قدما في القيام بدورها على الوجه الأكمل .