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الدكتور أحمد عكاشه ضيف برنامج سيادة المواطن على المحور 2 الليلة

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الدكتور أحمد عكاشه ضيف برنامج سيادة المواطن على المحور 2 الليلة الدكتور أحمد عكاشه ضيف برنامج سيادة المواطن على المحور 2 الليلة

الإعلامية دينا عبد الفتاح

تعرض قناة المحور 2 الساعة 8 مساء اليوم الخميس ،حلقة جديدة من برنامج ” سيادة المواطن ” الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الفتاح وتستضيف الحلقة الدكتور أحمد عكاشة، الخبير العالمي فى الطب النفسي الذى يحلل ويتعمق داخل شخصية مرشحا الرئاسة ونفسية المصريين خلال الأعوام الثلاثة الماضية .

ويجيب عكاشة فى الحلقة عن العديد من التساؤلات حول كل من تأثير أحداث الإرهاب والصدام السياسى على حياة المواطنين النفسية،و ارتفاع حالات الاكتئاب والإدمان خلال سنوات الثورة ،وإذا ما كان مرشحا الرئاسة يعانون من الأمراض النفسية المنتشرة فى المجتمع ،ومايحتاجة يحتاج العامل المصرى ليكون قادرًا على الإنتاج والعمل .

 

ويسيتطرق عكاشة أيضاً إلى احتياج المواطن لمعاملة نفسية تختلف عن نظيره العالمى ،وسيجيب عن تساؤل حول مدى المدة الزمنية التى سيخوضها يعانى الشعب المصرى فى الاكتئاب .

 

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