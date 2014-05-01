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سفير مصر فى فيينا يشهد المعرض الثانى للبيت العربى النمساوى للفنون

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سفير مصر فى فيينا يشهد المعرض الثانى للبيت العربى النمساوى للفنون سفير مصر فى فيينا يشهد المعرض الثانى للبيت العربى النمساوى للفنون

شهد السفير خالد شمعة سفير فى فيينا، المعرض الثانى للبيت العربى النمساوى للفنون والثقافة الذى أقيم الليلة الماضية بالمركز الثقافى المصرى فى فيينا.

وأكد "شمعة"، فى كلمته فى افتتاح المعرض، على أهمية دور الفنون فى دعم التواصل بين الشعوب والثقافات والحضارات المختلفة مشيدًا بجهود البيت العربى النمساوى فى دعم الحياة الثقافية والفنية ونشر الفنون العربية فى النمسا.

شارك فى المعرض، الذى يضم باقة من لوحات الفنون التشكيلية، 11 فنانًا مصريًا وعربيًا من المقيمين بالنمسا يتقدمهم الفنان المعروف عبد الحميد عبد الغفار من مدينة جراتس النمساوية الذى شارك بلوحتين من رسوماته المتميز.

كان فى استقبال الحضور المستشار الثقافى المصرى فى فيينا الدكتور أحمد شاهين، ومحمد عزام رئيس البيت العربى النمساوى والكاتبة اللبنانية سونيا بوماد وعدد من الأدباء والفنانين من أعضاء البيت العربى.

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