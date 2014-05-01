أصحاب المعاشات: اجتماع لـ"النقابة العامة" السبت لدراسة "التصعيد"

قال فاروق العشرى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات، "إنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة بالنقابة العامة يوم السبت المقبل، لدراسة ما ستقوم به النقابة وكيفية التصعيد حال انتهاء مهلة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لتنفيذ المطالب التى وصفها بالمشروعة".

وأضاف العشرى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن المطالب تتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات وإلغاء قانون 130 لسنة 2009 الخاص بالمعاش المبكر، الذى جعل صاحب المعاش يتقاضى نصف معاشه فقط، والعودة لأحكام قانون 79 ورفع المعاشات بنسبة 20% فورًا تعويضًا عن الغلاء الجامح، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات مُصرين على مطالبهم التى ليس لها بديل.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب منذ شهرين للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لعقد اجتماع معها، ولم ترد حتى الآن.