معبد الأقصر يتمايل على أنغام "أوركسترا القاهرة" لافتتاح مقبرة "أمون"

فى ضيافة الملك رمسيس الثانى، وعلى أنغام أوركسترا القاهرة السيمفونى، أقيم مساء أمس حفل استقبال بمناسبة افتتاح النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ أمون بالأقصر، والتى افتتحت اليوم بحضور وزيرى السياحة والآثار، هشام زعزوع ومحمد إبراهيم وأكثر من 20 سفيرًا من دول الاتحاد الأوروبى على رأسهم جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وأعرب زعزوع عن أمله فى أن تنشط حركة السياحة بمصر بشكل كبير، بعد استكمال خارطة الطريق، والتأكيد على مناخ الاستقرار والديمقراطية بمصر.

وقاد المايسترو ناير ناجى، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فيما كان سفراء الاتحاد الأوروبى قد حضروا افتتاح المقبرة أمس بالقرب من منزل كارتر، مكتشف المقبرة الأصلية، وسيتم نقلها فى المتحف المصرى الكبير، ويسعى الاتحاد الأوروبى لإنعاش قطاع السياحة، خاصة فى المناطق التى تضررت بصورة كبيرة مثل الأقصر.

وكان بيان لسفارة الاتحاد الأوروبى فى مصر قال "إن الاتحاد الأوروبى مول هذا المشروع الضخم، والذى نفذته منظمة (Factum Arte) الإسبانية المعنية بالآثار.