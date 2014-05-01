"الزراعة" تشكل لجانا بيطرية لفحص 4 آلاف عجل من السودان وإثيوبيا

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر بوزارة الزراعة، إنه تم تشكيل لجنتين بيطريتين تابعتين للهيئة العامة للخدمات البيطرية للسفر إلى السودان وإثيوبيا، لفحص 4 آلاف من العجول الحية للذبح الفورى، وذلك خلال أيام لطرحها فى الأسواق، لافتا إلى أن جميع شحنات الماشية المستوردة تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية، وأنها خالية من الأمراض.

وأكد جاد المولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "الهيئة استعدت لاستيراد عدد من شحنات الحيوانات الحية التى لم يتم حصرها الفترة المقبلة، وذلك مع اقتراب شهر رمضان، لطرحها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاك لتغطية احتياجات المستهلك وسد الفجوة".

> وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر بوزارة الزراعة، إلى أن جميع الشحنات المستوردة تخضع للإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية لأغراض الذبح الفورى فى المجازر الحدودية.

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