“العربية للتنمية الزراعية” تنظم دورتان تدريبيتان عن المانجو

نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية هذا الأسبوع دورتين تدريبيتين فى مقرها فى الخرطوم بجمهورية السودان وذلك في إطار البرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي في الدول العربية والذي يهدف إلى رفع القدرات وتنمية المهارات الدورة الأولى حول الممارسات الزراعية الجيدة للمانـجو .

> واستمرت الدورة على مدى يومين والدورة الثانية حول استخدام برنامج SPSS في تحليل الإحصاءات الزراعية بدأت الاحد الماضى وتستمر حتى اليوم الخميس أول مايو ، وقد استفاد من الدورتين (42) كادراً يمثلون ولايات السودان المتعددة.

> تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية القطرية الخاصة بنظام تحليل الإحصاءات الزراعية بالمهارات اللازمة لاستخدام برنامج SPSS في وصف تحليل البيانات بالطرق الإحصائية المتقدمة، تهدف إلى زيادة الكفاءة الإحصائية والأكاديمية للموظف الإحصائي العربي ورفع مستوى تأهيله.

وتتناول هذه الدورة العديد من الموضوعات منها: تصميم الاستبيانات الإحصائية وطرق ترميزها مع الأمثلة التوضيحية، تحليل الارتباط والانحدار (البسيط والمتعدد)، تحليل التباين ذو الاتجاه الواحد وذو الاتجاهين، تحليل التباين متعدد الاتجاهات، تصميم القطاعات الكاملة العشوائية، مع التطبيقات العملية.

> وتعتبر هذه الدورة متقدمة كون المنظمة قد سبق لها أن نظمت دورة في مجال الإحصاءات الزراعية نظام SPSS، خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس 2014 ،وعن الدورة التدريبية حول الممارسات الزراعية الجيدة للمانـجو وأساسيات إنتاجها، فإنها استهدفت رفع قدرات المشاركين في مجال إنتاج محصول المانجو في ولايات السودان وتمكين المتدربين من الممارسات الفلاحية الجديدة، ربط الولايات ببعضها في مجال نقل وتبادل الخبرات والربط المؤسسي مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها.

> تناولت هذه الدورة الموضوعات الآتية: المانجو في السودان، أصنافه، الوصف النباتي الاحتياجات البيئية، العمليات الفلاحية، معاملات الأشجار بعد الزراعة، أهم أمراض المانجو، أهم الآفات في المانجو، أهم الظواهر الفسيولوجية، مشاكل المانجو، جمع وتعبئة وتخزين المانجو، نحو إستراتيجية قومية لتطوير المانجو، ومجالات الاستثمار في المانجو.