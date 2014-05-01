"الخارجية": تصريح "فهمى" حول العلاقات المصرية – الأمريكية "غير دقيق"

ذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، أن التصريح المنسوب لوزير الخارجية الدكتور نبيل فهمى، حول العلاقات المصرية- الأمريكية "غير دقيق"، وأن ترجمته من الإنجليزية للعربية غير صحيحة.

وقال "عبد العاطى" فى بيان اليوم: "لم يذكر الوزير أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة هى علاقة زواج، وإن ما ذكره الوزير هو أنه بخلاف العلاقات العابرة بين الدول فإن العلاقات المصرية - الأمريكية هى علاقات ممتدة على مدى طويل ومتشعبة، ومثل الزواج تحتاج لكثير من الجهد والمتابعة، ويتخذ خلالها قرارات عديدة وفى مجالات متعددة، وقد تتعرض بين الحين والآخر إلى بعض المشاكل.

وأضاف المتحدث، أن هذا هو بالفعل واقع العلاقات بين البلدين منذ حرب أكتوبر المجيدة، وما شهدته وتشهده هذه العلاقات فى الآونة الأخيرة من اضطرابات، وضرورة أن تستند إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى منهما، وذلك وفقا لما ذكره وزير الخارجية فى السابق وخلال اجتماعات عديدة أثناء زيارته لواشنطن.