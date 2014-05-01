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هوليوود وبوليوود يتنافسان على الـSelfie

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هوليوود وبوليوود يتنافسان على الـSelfie هوليوود وبوليوود يتنافسان على الـSelfie

يبدو أنّ  إلتقاط صورة Selfie في المهرجانات والاحتفالات، أصبحت طقوساً مقدّسة يجب القيام بها.
فعلى خطى الـSelfie الخاصة بـ Ellen DeGeneres مع نجوم هوليوود في حفل الأوسكار، قام نجوم بوليوود بالتقاط صورة Selfie خاصّة بهم، في حفل توزيع جوائز IIFA.
وقام نجم بوليوود Shahid Kapoor بمساعدة النجم Farhan Akhtar بجمع أهمّ النجوم في الحفل لالتقاط Selfie سويّاً، مثل Sonakshi Sinha ووالدها Satrughan Sinha إضافة الى Anil Kapoor. ونشرت هذه الصورة المنافسة على "تويتر".
 ورغم أنّ هذه الصورة حاولت منافسة Selfie حفل الأوسكار في هوليوود، إلا أنّ قاسماً مشتركاً واحداً جمع بين الصورتين، وهو وجود النجم Kevin Spacey الذي حضر حفل توزيع جوائز IIFA.
يذكر أنّ صورة Ellen DeGeneres حقّقت رقماً قياسيّاً لأعلى تغريدة تم إعادة نشرها على "تويتر" في التاريخ، بعدما أعيد نشرها حوالى 2.3 مليون مرّة، بينما لم يتم إعادة نشر صورة Shahid Kapoor سوى حوالى الـ900 مرّة.

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