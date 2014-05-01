الخارجية : نبيل فهمى لم يذكر أن علاقة مصر بالولايات المتحدة علاقة زواج

ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير د. بدر عبد العاطى، أن التصريح المنسوب لوزير الخارجية حول العلاقات المصرية – الأمريكية غير دقيق وأن ترجمته من الإنجليزية للعربية غير صحيحة، فلم يذكر الوزير أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي علاقة زواج، وإنما ما ذكره الوزير هو إنه بخلاف العلاقات العابرة بين الدول فان العلاقات المصرية- الأمريكية هي علاقات ممتدة على مدي طويل ومتشعبة ومثل الزواج تحتاج لكثير من الجهد والمتابعة، ويتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرض بين الحين والآخر الي بعض المشاكل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا هو بالفعل واقع العلاقات بين البلدين منذ حرب أكتوبر المجيدة وما شهدته وتشهده هذه العلاقات في الآونة الأخيرة من اضطرابات، وضرورة أن تستند إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي منهما، وذلك وفقا لما ذكره وزير الخارجية في السابق وخلال اجتماعات عديدة أثناء زيارته لواشنطن.

أ ش أ