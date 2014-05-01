البنتاجون: استمرار التزام واشنطن بدعم المصالح الأمنية المشتركة مع القاهرة ومكافحة الإرهاب

بحث وزير الخارجية نبيل فهمي خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة مع وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل العلاقات المصرية الامريكية بما في ذلك العلاقات الدفاعية بين البلدين بالاضافة الى اخر التطورات في منطقة الشرق الاوسط.

وقال بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ان هاجل أكد خلال اللقاء استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وأمن سيناء.

وأضاف البيان: أن الوزيرين بحثا أيضا التطورات السياسية في مصر والحاجة لايجاد توازن مناسب بين الأمن والحرية.. وأكد هاجل دور المشاركة في العملية السياسية، ودعا فهمي للمساعدة في تشجيع المعارضة السلمية من خلال الافراج عن النشطاء والصحفيين المعتقلين.

ولفت البيان إلي قلق الولايات المتحدة إزاء “المحاكمات الجماعية الأخيرة”، وحث فيه هاجل الحكومة في مصر على ضمان توفير محكمات عادلة لجميع المصريين.

أ ش أ