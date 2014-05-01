سعوديون على «تويتر»: «#تخيل_انك_عايش_بدون_مكيف» (تابع لحظة بلحظة)

دشن عدد من مستخدمي «تويتر» في السعودية هاشتاج بعنوان «#تخيل_انك_عايش_بدون_مكيف»، يتصورون فيه حياتهم دون أجهزة تكييف مع درجات الحرارة المرتفعة في اليلاد.

وغردت «بشاير الشيباني» بصورة تقول: «عليا الحرام ما عاد أقعد في السعودية»، بينما اعتبرت «جنوبيتن سنعة» أن الأمر عادي، متسائلة: «هل أجدادنا كانوا عايشين دون مكيف».

وتوالت التعليقات على النحو التالي:

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