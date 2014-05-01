سعوديون على «تويتر»: «#امرأة_لايحبها_الرجال» (تابع لحظة بلحظة)

دشن عدد من مستخدمي «تويتر» في السعودية هاشتاج بعنوان «#امرأة_لايحبها_الرجال» يحددون خلاله ما لا يعجبهم في المرأة.

وحدد «تميم سعد» مواصفات المرأة، التي لا يحبها الرجال، بقوله: «الكثيرة الكلام والهرج والمرج»، لافتًا إلى أنها أيضًا تكون «لا تسمع الكلام، وتعطي نصائح بلا حساب»، بينما كانت لـ«نادية محمد» ملامح أخرى، بقولها: «القاسية التي لا ترحم ولا تصفح ، وترى في نفسها الكمال».

وتوالت التعليقات على النحو التالي:

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