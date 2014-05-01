«#لو_كنت_رئيس_وزراء_الكويت».. حلم على «تويتر» يتحدى «هتلر» (تابع لحظة بلحظة)

دشن عدد من مستخدمي «تويتر» في الكويت هاشتاج بعنوان «#لو_كنت_رئيس_وزراء_الكويت» حددوا خلاله القرارات، التي سيتخذونها حال تحقق حلمهم بالوصول إلى المنصب.

وكتب «أنوار» أنها حال وصولها للمنصب ستفرض على أعضاء مجلس النواب «تقديم وحل المشاكل الموجودة بالبلد بدل الوساطات اللي يقدمونها»، حسب تعبيرها، بينما كتب «فوزا الميزاني» قرارًا من كلمتين يقول: «ارحل الإيرانيين»، وقال «DR.Bad»: «أجنس كل من خدم و فدى هالأرض، وأجيب فريق مهندسين يطورون البلد، وأحط ضوابط على الأسعار وأحاسب نفسي قبل الناس».

ونشر البعض صورة ساخرة يظهر خلالها الزعيم الألماني، أدولف هتلر، يرد خلالها على أصحاب ذلك الحلم بنبرة تحدي تقول: «لا يا حبيبي».

وتوالت التعليقات على النحو التالي:

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