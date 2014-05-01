استقالة 3 نواب كويتيين احتجاجًا على رفع استجوابهم لرئيس الوزراء

أعلن 3 نواب كويتيين، الأربعاء، استقالتهم من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، احتجاجا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.

وكان البرلمان الكويتي وافق في جلسته العادية، الثلاثاء، على طلب رئيس الوزراء، رفع الاستجواب الموجه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، وذلك على خلفية تصريح نائب شيعي بتلقيه أموالا من الصباح لتقديمها مساعدة للحسينيات، وهو ما نفاه الأخير.

ولم تمض ساعات على إعلان النائبين الكويتيين رياض العدساني (مستقل) وعبدالكريم الكندري (مستقل) استقالتهما من المجلس، حتى أعلن النائب حسين قويعان (إسلامي) على حسابه في تويتر استقالته هو كذلك، ليكون ثالث نائب بالبرلمان الكويتي يستقيل.