ولي العهد يصل جدة بعد رعايته ختام تمرين «سيف عبدالله»

بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جدة امس قادما من حفر الباطن بعد أن رعى حفظه الله أمس الثلاثاء اختتام تمرين "سيف عبدالله" والعرض العسكري الإداري للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند سلم الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة. وكان في استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني في القطاع الغربي وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز بن تركي وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعد بن عبدالعزيز بن تركي. كما كان في استقبال سموه نائب رئيس ديوان سمو ولي العهد الأستاذ حمد السويلم ومعالي أمين مدينة جدة المهندس هاني أبو راس وكبار قادة وضباط الحرس الوطني والقوات المسلحة في المنطقه الغربية. وقد وصل في معية سمو ولي العهد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي رئيس الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ خالد بن محمد الريس ومدير عام مكتب سمو ولي العهد فهد بن محمد العيسى. حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد غادر بحفظ الله ورعايته حفر الباطن امس متوجها إلى جدة بعد أن رعى اختتام تمرين " سيف عبدالله " والعرض العسكري الإداري للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية. وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي بمدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع. كما كان في وداع سموه معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيّل ومحافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وقادة أفرع القوات المسلحة وقائد المنطقة الشمالية اللواء ركن فهد بن عبدالله المطير وكبار قادة وضباط القوات المسلحة.