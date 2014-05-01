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بالفيديو..«أديب» لـ«فهمي»: «استقيل رخصتنا مصر يتقال عليها الأمريكان مناموش معاها ليلة»

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انتقد الإعلامي عمرو أديب تصريحات نبيل فهمي، وزير الخارجية، التي أدلى بها أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمركيية، حيث قال إن العلاقات بينها وبين «زواج شرعي وليست نزوة»، داعيًا إياه إلى الاستقالة، معتبرًا أنه «لا يصلح وزير خارجية لمصر».

وقال «أديب»، في حلقة برنامجه «القاهرة اليوم» على قناة «أوربت»، مساء الأربعاء، موجهًا حديثه لوزير الخارجية: «ليه يا أخي كده»، وأضاف: ««بعد ما مصر نكدت على الأمريكان بتقول علاقة زواج وليست نزوة».

وتساءل: «هل ده كلام دبلوماسي؟»، وقال: «ليه بتبعنا رخيص كده يا نبيل، أنت عمرك سمعت أي وزير خارجية عربي راح يقول للأمريكان إن علاقتنا علاقة زواج وليست نزوة وليست علاقة ليلة واحدة مصر يتقال عليها زي الكلام عن الجنس إن الأمريكان مناموش معانا ليلة ورمونا».

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